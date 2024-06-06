Булыкин: для сборной России нет лёгких матчей — все научились играть

Бывший нападающий «Динамо», «Локомотива», «Байера» и «Аякса» Дмитрий Булыкин полагает, что сейчас для сборной России нет простых матчей.

«Для наших сборных нет лёгких матчей. Все понимают, какая есть ответственность даже в товарищеской игре. Сейчас все сборные научились играть, поэтому если ты выйдешь расслабленным, то можешь не добиться результата. А для нашей сборной сейчас самое главное — результат. Потому что в отсутствие международных матчей на сборную России смотрит вся страна и хочет получит удовольствие. Поэтому сборная России — единственная отдушина, которая должна приносить какую-то радость на международной арене», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, 7 июня сборная России проведёт товарищескую игру с Беларусью.