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Гришин: Николич в «Локомотиве» показывал хорошую работу, он разнообразный тренер

Гришин: Николич в «Локомотиве» показывал хорошую работу, он разнообразный тренер
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Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин высказался о возглавившем армейцев тренере Марко Николиче.

«Это дело ЦСКА выбирать главного тренера и выбирать, в каком направлении идти. Федотов неплохо работал в прошлом году, выиграв Кубок России и заняв второе место в чемпионате. Николича знаю по совместной работе в «Локомотиве», где он показывал хорошую работу. Николич рассматривает молодых футболистов и работает с ними. Также Марко в «Локомотиве» выстраивал стабильную игру от обороны. Это разнообразный тренер и очень приятный как человек», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

4 июня ЦСКА объявил о достижении договорённости с сербским специалистом Марко Николичем. Ранее армейцев возглавлял российский тренер Владимир Федотов. Серб известен в России по работе в московском «Локомотиве» в период с 2020 по 2021 год.

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