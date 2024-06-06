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Корнеев высказался об отсутствии Глушенкова в заявке сборной России на матч с Беларусью

Корнеев высказался об отсутствии Глушенкова в заявке сборной России на матч с Беларусью
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Бывший российский футболист Игорь Корнеев сказал, что его сильно удивляет отсутствие полузащитника «Локомотива» Максима Глушенкова в составе сборной России перед предстоящим товарищеским матчем с Беларусью.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 20:00 МСК
Беларусь
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Отсутствие Глушенкова — это не просто удивление, это, можно сказать, близко к шоку. Надо вернуться к тому, когда он вызывался и как сыграл. Может, не понравилась реакция футболиста на что‑то, на замену. Наверное, должна произойти какая‑то совместная история. Зная Карпина, вряд ли он пойдёт сам на это. Надо что‑то правильное такое скреативить, чтобы уладить неприятное чувство. Мы фантазируем, есть всё это или нет. Если это есть, то игроку можно тоже подвинуться», — заявил Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, товарищеский матч между сборными Беларуси и России состоится 7 июня. Начало игры — в 20:00 по московскому времени. Встреча пройдёт на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минск (Беларусь). Национальные команды в прошлом успели встретиться четырежды. Последний матч прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2. Ранее первый заместитель главы Федерации футбола Беларуси Андрей Василевич рассказал об ожидаемой посещаемости на товарищеском матче. По словам функционера, игру на стадионе посмотрят 20–22 тыс. зрителей.

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