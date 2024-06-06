Гришин: российские футболисты были бы сильнее, если бы в клубах работали наши тренеры

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин высказался об иностранных тренерах в Российской Премьер-Лиге.

«У нас есть руководители российских клубов, которые взвешивают все за и против, поэтому почему-то приглашают иностранных тренеров. Видимо, руководители команд считают, что иностранцы лучше, чем российские тренеры. Если бы руководители приглашали российских специалистов, то наши футболисты были бы сильнее. Реалии таковы, что у нас сейчас так выстроена система», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее на пост главного тренера московского «Спартака» был назначен сербский специалист Деян Станкович. Кроме этого, ЦСКА объявил о договорённости с сербским тренером Марко Николичем.