Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сенегал — ДР Конго. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Газзаев: были эпохи Яшина, Дасаева, а сейчас — эпоха Акинфеева

Валерий Газзаев: были эпохи Яшина, Дасаева, а сейчас — эпоха Акинфеева
,
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер ПФК ЦСКА и московского «Динамо» Валерий Газзаев высказался о значимости вратарской позиции в футболе.

«Когда-то была эпоха Яшина — не только в нашей стране, но и в мире. Затем — эпоха Дасаева, а сейчас — Акинфеева. Никто не станет с этим спорить. Я считаю, что в финале Кубка УЕФА в Лиссабоне самый важный момент был связан с Акинфеевым. Мы вели 2:1, и мяч от штанги отскочил к Игорю. Казалось, можно было полежать, перевести дыхание, а он сразу встал и кинул мяч Карвальо. Тот отдал пас Вагнеру, и мы забили третий гол. Это был самый важный момент игры. У нас вся команда молодая была, но Игорю вообще 19 лет было! От вратаря в футболе многое зависит. В хорошей команде, которая борется за высокие места, должен быть отличный голкипер», — сказал Газзаев в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Олегом Лысенко.

Материалы по теме
«ЦСКА пошёл по пути «Спартака». Газзаев в гостях у «Чемпионата»
Эксклюзив
«ЦСКА пошёл по пути «Спартака». Газзаев в гостях у «Чемпионата»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android