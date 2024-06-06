Валерий Газзаев: были эпохи Яшина, Дасаева, а сейчас — эпоха Акинфеева

Бывший главный тренер ПФК ЦСКА и московского «Динамо» Валерий Газзаев высказался о значимости вратарской позиции в футболе.

«Когда-то была эпоха Яшина — не только в нашей стране, но и в мире. Затем — эпоха Дасаева, а сейчас — Акинфеева. Никто не станет с этим спорить. Я считаю, что в финале Кубка УЕФА в Лиссабоне самый важный момент был связан с Акинфеевым. Мы вели 2:1, и мяч от штанги отскочил к Игорю. Казалось, можно было полежать, перевести дыхание, а он сразу встал и кинул мяч Карвальо. Тот отдал пас Вагнеру, и мы забили третий гол. Это был самый важный момент игры. У нас вся команда молодая была, но Игорю вообще 19 лет было! От вратаря в футболе многое зависит. В хорошей команде, которая борется за высокие места, должен быть отличный голкипер», — сказал Газзаев в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Олегом Лысенко.