Стал известен основной кандидат на пост главного тренера «Балтики»

Главный тренер «Велеса» Александр Гришенко — основной кандидат на аналогичный пост в «Балтике». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, Гришенко возглавляет «Велес» с октября 2023 года. Под его руководством команда заняла пятое место в группе «Золото» Второй лиги.

Ранее Сергей Игнашевич принял решение покинуть пост главного тренера калининградцев. Специалист возглавил «Балтику» в октябре 2021 года. Под его руководством калининградская команда провела 104 матча, 44 из которых выиграла, 27 свела к ничьей и 33 проиграла. По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги «Балтика» с 26 набранными очками заняла предпоследнее, 16-е место в итоговой турнирной таблице и вылетела в Мелбет Первую лигу.