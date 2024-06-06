Митрофанов допустил, что Дзюба может начать работу в РФС

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов считает, что экс-нападающий «Локомотива» Артём Дзюба в потенциале мог бы начать работать в Российском футбольном союзе.

«Хорошо лично знаю Дзюбу. Не знаком с его текущей ситуацией, но Артём — большой профессионал и на поле, и в раздевалке. Несомненно, он требует к себе особого отношения. Когда я работал с Дзюбой, это был важный игрок для всего чемпионата. Мог бы Дзюба работать в РФС? Задатки для этого, при наличии желания, можно развить. РФС в широком смысле — это весь российский футбол. Но Дзюба же пока не завершил карьеру. А в теории посмотрим, как будет», — приводит слова Митрофанова Sport24.

Напомним, 29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покидает клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе «Локо» Артём провёл 39 матчей, забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Помимо этого, он обновил личный рекорд лучшего бомбардира в истории чемпионатов России, достигнув отметки в 160 голов. Ранее Дзюба выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал» и турецкий клуб «Адана Демирспор».