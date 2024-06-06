Матч за Суперкубок России, вероятнее всего, пройдёт в Волгограде

Главным претендентом на проведение матча за Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Краснодаром» является Волгоград. Об этом сообщает телеграм-канал «Первый спорт».

Напомним, матч за Суперкубок России по футболу пройдёт 13 июля 2024 года. Команда Сергея Семака оформила «золотой дубль» по итогам сезона-2023/2024, став победителем национального чемпионата в шестом сезоне подряд и в финале Фонбет Кубка России оказавшись сильнее калининградской «Балтики» (2:1).

«Краснодар» же получил право сыграть в первом матче нового сезона благодаря тому, что занял второе место в турнирной таблице чемпионата России. Отметим, что в прошлом году Суперкубок России выиграл «Зенит». В матче с ЦСКА команда Сергея Семака одержала победу по пенальти.