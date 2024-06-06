Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сенегал — ДР Конго. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Химки» ведут переговоры о переходе бельгийского нападающего

«Химки» ведут переговоры о переходе бельгийского нападающего
Комментарии

Подмосковные «Химки» ведут переговоры с болгарским «Локомотивом» о переходе нападающего Митчи-Йорама Нтело. Об этом сообщил журналист Саша Тавольери в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Химки» сделали предложение «Локомотиву» в € ​​700 тыс. Отмечается, что болгарский клуб просит € 1,2 млн. Кроме этого, в свой шорт-лист футболиста добавил английский «Ковентри Сити».

«Химки» стали победителем Мелбет Первой лиги в сезоне-2023/2024. Команда Андрея Талалаева набрала 66 очков за 34 матча и получила прямую путёвку в Российскую Премьер-Лигу.

В сезоне-2023/2024 чемпионата Болгарии 23-летний Митчи-Йорам Нтело провёл 15 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Материалы по теме
Источник: «Химки» покинут как минимум три футболиста
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android