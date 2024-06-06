«Химки» ведут переговоры о переходе бельгийского нападающего

Подмосковные «Химки» ведут переговоры с болгарским «Локомотивом» о переходе нападающего Митчи-Йорама Нтело. Об этом сообщил журналист Саша Тавольери в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Химки» сделали предложение «Локомотиву» в € ​​700 тыс. Отмечается, что болгарский клуб просит € 1,2 млн. Кроме этого, в свой шорт-лист футболиста добавил английский «Ковентри Сити».

«Химки» стали победителем Мелбет Первой лиги в сезоне-2023/2024. Команда Андрея Талалаева набрала 66 очков за 34 матча и получила прямую путёвку в Российскую Премьер-Лигу.

В сезоне-2023/2024 чемпионата Болгарии 23-летний Митчи-Йорам Нтело провёл 15 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.