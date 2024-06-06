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«Остаётся хороший тренер». Денис Адамов высказался о вылете «Сочи» из РПЛ

«Остаётся хороший тренер». Денис Адамов высказался о вылете «Сочи» из РПЛ
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Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Денис Адамов высказался о вылете «Сочи» из Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2023/2024. Напомним, до перехода в «Зенит» Адамов выступал именно за «Сочи». Он признался, что ему очень обидно за вылет своей бывшей команды.

«Сочи» — родной для меня клуб. Честно говоря, было очень обидно после их вылета, особенно после того, как команда хорошо усилилась после зимней паузы. Я думал, что удастся хотя бы до стыков дойти, но это футбол. За «Сочи» я болел больше всех, не считая «Зенит», потому что команда родная. Переживал за то, чтобы она выбралась из этого кризиса. Но остаётся тренер — пацаны говорят, что он хороший. Будем болеть, следить», — приводит слова Дениса Адамова «Советский спорт».

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