ЦСКА объявил о назначении Марко Николича на пост главного тренера

Московский ЦСКА на официальном сайте объявил о назначении Марко Николича на пост главного тренера.

«Марко Николич — новый главный тренер ПФК ЦСКА! Сегодня наш клуб заключил контракт с сербским специалистом до конца сезона-2025/2026. Команда начнёт подготовку к новому сезону под руководством Николича 20 июня на базе в Новогорске.

Марко, добро пожаловать в ПФК ЦСКА!» — написано в заявлении клуба.

Ранее пост главного тренера занимал Владимир Федотов. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице. Под руководством Владимира Федотова команда набрала 48 очков за 30 матчей. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», у которого 57 очков.