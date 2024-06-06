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Газзаев: руководство ЦСКА должно было помочь Федотову

Газзаев: руководство ЦСКА должно было помочь Федотову
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Бывший главный тренер ПФК ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на отставку Владимира Федотова из армейской команды.

«Конечно, отставка Федотова удивила. Он слаженно работал, показывал результаты. В первый год в ЦСКА стал серебряным призёром в РПЛ, выиграл Кубок России. Да, сейчас занял шестое место. Но в этом году ЦСКА никак не мог рассчитывать на чемпионство. У Федотова был контракт на три года — вот и надо было дать доработать, а потом уже принимать решение. Да, руководство ЦСКА должно ставить самые амбициозные задачи, но и вместе с тем помогать тренеру в их решении. Передо мной всегда стояла одна цель: чемпионство. И под неё укреплялся состав, чтобы никакие позиции не проседали.

Амбиции-то у клуба по-прежнему чемпионские. И в прошлом году команда достаточно близко была к титулу. Что мешало в этом году добиться таких результатов? Нужно было помочь тренеру. Или же просто не ставить перед ним больших задач», — сказал Газзаев в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Олегом Лысенко.

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