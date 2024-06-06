Гришин: в матче с Беларусью за сборную России должны играть сильнейшие футболисты

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин высказался о предстоящем товарищеском матче Беларусь — Россия. Встреча пройдёт завтра, 7 июня.

«Каких-то ожиданий от матча Беларусь — Россия нет, потому что наши футболисты закончили сезон и должны отдыхать. Каждый по-разному завершил сезон РПЛ, поэтому не могу сказать, что в этом товарищеском матче у нашей сборной будет положительный фон.

Валерий Карпин уже давно работает в сборной России и многих футболистов знает. Поэтому в предстоящем матче за сборную России должны играть лучшие футболисты. Это национальная команда, если мы будем давать играть любому футболисту, то зачем нужна такая сборная?

Мы раньше стремились попасть в сборную России, и, когда попадали, для нас это была честь. Просто так в национальную команду никого не приглашают. Поэтому должны играть только сильнейшие футболисты. А не так — кого-то проверить, а кому-то дать понюхать пороху. Нюхать порох нужно в другом месте», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.