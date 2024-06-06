Николич — о назначении в ЦСКА: счастлив вернуться в Россию, верил, что это случится

Главный тренер ЦСКА Марко Николич заявил, что рад вернуться в Россию и начать работу с армейцами.

«Я счастлив вернуться в Россию. Я знал и верил, что однажды это случится. Я всегда продолжал следить за чемпионатом России даже после отъезда, и мне знакомы игроки и весь чемпионат. ЦСКА — большой клуб с великой историей и серьёзными амбициями. Для меня честь тренировать такую команду с таким количеством болельщиков за спиной. Не скрою, именно с ЦСКА были связаны мои мысли в разные периоды ранее, но всему своё время, и сейчас я счастлив и хочу скорее передать свой настрой всей команде.

Также мне нравится прочная связь болельщиков ЦСКА и «Партизана» – моего клуба. Это братские клубы, друзья, и для меня это было важным фактором при рассмотрении предложения ЦСКА. Я благодарен руководству клуба за оказанное доверие и с нетерпением жду встречи с командой», — приводит слова Николича пресс-служба ЦСКА в телеграм-канале.

Напомним, о назначении Николича на пост главного тренера команды ЦСКА официально объявил сегодня, 6 июня. Ранее должность главного тренера армейцев занимал Владимир Федотов. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице. Под руководством Владимира Федотова команда набрала 48 очков за 30 матчей. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», у которого 57 очков.