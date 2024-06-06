Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сенегал — ДР Конго. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Газзаев раскритиковал кадровую политику «Алании»

Валерий Газзаев раскритиковал кадровую политику «Алании»
,
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер и президент «Алании» Валерий Газзаев подверг критике кадровую политику владикавказского клуба.

«Я вчера Заура Тедеева поздравил. Он очень хороший молодой парень. Я хочу задать другой вопрос: почему его убрали из «Алании»? Человек шёл на втором месте и реально претендовал на выход, а его взяли и уволили. По каким причинам, не могу понять. Это у менеджмента «Алании» лучше спросить. Тедеева убрали, а потом взяли тренера, отчисленного из «Акрона» — это что такое?

Сложно сказать, что в клубе происходит. А то, что нет результата, вы и сами прекрасно знаете. Хочу напомнить, что «Алания» — одна из всего шести команд — чемпионов России. У клуба исторически большие традиции и амбиции. Но, к сожалению, происходит то, что происходит. Взять ситуацию со стадионом. Можно же было не ломать старый, а доигрывать на нём, пока будет строиться новый. Под него ведь уже и место найдено было. Может, «Алания» ещё два года назад вернулась бы в РПЛ — например, через стыковые игры», — сказал Газзаев в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Олегом Лысенко.

Материалы по теме
«ЦСКА пошёл по пути «Спартака». Газзаев в гостях у «Чемпионата»
Эксклюзив
«ЦСКА пошёл по пути «Спартака». Газзаев в гостях у «Чемпионата»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android