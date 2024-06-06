Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сенегал — ДР Конго. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» предложил форварду «Оренбурга» Воробьёву контракт на три года

«Локомотив» предложил форварду «Оренбурга» Воробьёву контракт на три года
Аудио-версия:
Комментарии

Московский «Локомотив» предложил нападающему «Оренбурга» Дмитрию Воробьёву контракт на три года. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что стороны ещё не согласовали контракт, но находятся в процессе.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 26-летний Дмитрий Воробьёв провёл 24 матча, в которых забил восемь мячей и оформил одну голевую передачу. Также на счету нападающего семь игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился. Действующее трудовое соглашение игрока с «Оренбургом» рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в € 1,5 млн.

«Локомотив» завершил чемпионат России на четвёртом месте.

Материалы по теме
В «Локомотиве» допустили, что Антон Миранчук останется в команде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android