Алексей Березуцкий войдет в тренерский штаб Марко Николича в ЦСКА

Московский ПФК ЦСКА на своём официальном сайте объявил, что Алексей Березуцкий войдёт в тренерский штаб Марко Николича. Ранее легендарный защитник возглавлял армейский клуб в сезоне-2021/2022.

Отмечается, что тренерский штаб ЦСКА также пополнят сербские специалисты Радойе Смилянич, Горан Басарич и Александр Рогич. Все они ранее работали с Николичем. А вот тренер вратарей Дмитрий Крамаренко и тренер по физподготовке Игорь Аксенов сохранят свои должности в ЦСКА.

Накануне ЦСКА объявил о том, что команду возглавит Марко Николич. Срок контракта с сербским тренером рассчитан на два сезона.

Ранее пост главного тренера занимал Владимир Федотов. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице. Под руководством Владимира Федотова команда набрала 48 очков за 30 матчей. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», у которого 57 очков.