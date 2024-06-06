Газзаев: что теперь «Уралу», «Балтике» делать со всеми своими иностранцами?

Бывший главный тренер ПФК ЦСКА и московского «Динамо» Валерий Газзаев высказался об «Урале» и «Балтике», которые вылетели из Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2023/2024.

«Урал» в начале чемпионата был крепенькой командой, а потом просто обвалился. Недавно прочитал открытое письмо Гончаренко — какие-то непонятные оправдания. Я всегда говорю — и молодым коллегам, и сыну своему: нет результата — виноват тренер. Есть результаты — правильно работаешь, нет — попросят из команды. Это нормальная ситуация. Поэтому я считаю, что Игнашевич правильно сделал, подав в отставку. Не выполнил задачу — всё. Значит, надо ещё больше работать над собой.

Естественно, когда обвал пошёл, какие-то вопросы необходимо было задавать. Первый круг уральцы неплохо прошли, и оснований что-то менять не было. Не знаю, что потом произошло, но как будто что-то надорвалось. Здесь и президент клуба, и главный тренер должны были какие-то меры предпринять. Пострадала-то в итоге команда. Клуб с великолепной инфраструктурой вылетел из РПЛ. И что теперь «Уралу», той же «Балтике» делать со всеми своими иностранцами? В Первой лиге ведь всего трёх легионеров заявить можно. Остальных нужно куда-то девать, выплачивать неустойки по контрактам», — сказал Газзаев в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Олегом Лысенко.