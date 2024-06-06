Радченко: у игроков сборной России чемоданное настроение, но надо играть на максимум

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от товарищеского матча Беларусь — Россия. Встреча состоится завтра, 7 июня.

«Я думаю, что у российских футболистов чемоданное настроение, поэтому очень трудно сказать, как будет проходить матч Беларусь — Россия. Но регламент есть регламент, поэтому нужно играть. Если ты представляешь сборную, то нужно играть максимально и отдаваться на все сто процентов. Но я думаю, что мало получится ярко выраженной игры.

Валерий Карпин в таком матче может доверится молодым футболистам. Мы видим, что у Валерия Георгиевича большой список игроков, поэтому он хочет посмотреть и оценить их всех. Не только как они будут играть, но и как они будут себя проявлять на тренировках и в персональном общении», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.