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Алексей Березуцкий выступил с заявлением после возвращения в ЦСКА

Алексей Березуцкий выступил с заявлением после возвращения в ЦСКА
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Российский специалист Алексей Березуцкий выступил с заявлением после возвращения в московский ПФК ЦСКА. Ранее армейский клуб объявил, что легендарный защитник войдёт в тренерский штаб нового наставника команды Марко Николича.

«Разлука с родным клубом получилась недолгой, и я очень рад возвращению домой. Снова тренировать ЦСКА — большое счастье. Поэтому, когда Марко позвал меня в штаб, я долго не размышлял.

Я уже много знаю о Марко Николиче, о его методах и принципах работы, поэтому с нетерпением жду сборов. Надеюсь, что смогу помочь тренерскому штабу и команде. Сделаю всё, что в моих силах! ЦСКА всегда будет первым!» — приводит слова Алексея Березуцкого официальный телеграм-канал московского ПФК ЦСКА.

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