Защитник «Спартака» Чернов — о Джикии: жалко терять такого футболиста

Футболист «Спартака» Никита Чернов высказался о покинувшем московский клуб защитнике Георгии Джикии.

— Как отреагировали на уход Георгия Джикии?

— Я, конечно, расстроен. Безусловно, жалко терять такого футболиста, такую личность. Наверное, Георгий — первый футболист, который меня так тепло встретил в команде, подсказывал. Первые матчи были с ним максимально комфортными, он помог мне вписаться в коллектив, — приводит слова Чернова ТАСС.

Напомним, красно-белые приняли решение не продлевать контракт с 30-летним защитником, заканчивающийся этим летом. В нынешнем сезоне Джикия сыграл 12 матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.