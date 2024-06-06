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«Факел» объявил о переходе нидерландского полузащитника Мертенса

«Факел» объявил о переходе нидерландского полузащитника Мертенса
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Воронежский «Факел» подписал контракт с полузащитником из Нидерландов Диланом Мертенсом. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что Дилан Мертенс перешёл в «Факел» на правах свободного агента. В ближайшее время игрок должен прибыть в Воронеж для прохода углубленного медицинского осмотра.

«Добро пожаловать в «Факел»!» — написано в заявлении клуба.

Ранее 28-летний Дилан Мертенс выступал за болгарский «Ботев», в составе которого провёл 74 матча, забил шесть мячей и оформил пять голевых передач. В прошлом сезоне Мертенс стал обладателем Кубка Болгарии.

«Факел» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на 11-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 32 очка за 30 игр и избежала переходных матчей.

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