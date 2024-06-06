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Газзаев предположил, кто из российских футболистов следующим уедет в Европу

Газзаев предположил, кто из российских футболистов следующим уедет в Европу
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Бывший главный тренер ПФК ЦСКА и московского «Динамо» Валерий Газзаев предположил, кто из российских футболистов следующим уедет в Европу. Специалист выделил форварда «Динамо» и сборной России Константина Тюкавина.

«Тюкавин. У него очень хорошее голевое чутьё. Из российских форвардов он самый талантливый. Но его надо обслуживать. В матче с «Краснодаром» Фомин и Карраскаль должны были создавать для него моменты, но этого не было. Практически провалили игру в центре поля, и Тюкавин остался на голодном пайке — за всю игру всего пару ударов нанёс. Кордоба же переиграл и перебил двух центральных защитников «Динамо» и забил», — сказал Газзаев в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Олегом Лысенко.

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