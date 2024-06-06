Нигматуллин: каждый товарищеский матч сборной России дорог опытом и практикой

Бывший голкипер «Локомотива», ЦСКА и «Вероны» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Беларуси.

«Возможно, что Карпин предоставит шанс молодым футболистам во втором тайме в матче со сборной Беларуси. А так нужно рассматривать предстоящую игру с полной серьёзностью, ведь у нас не так много серьёзных игр. Поэтому каждый такой матч дорог своим опытом и практикой. Играть нужно на победу самым серьёзным образом», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, товарищеский матч между сборными Беларуси и России состоится 7 июня. Начало игры — в 20:00 по московскому времени. Встреча пройдёт на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минск (Беларусь). Национальные команды в прошлом успели встретиться четырежды. Последний матч прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2.