Никита Чернов считает, что отсутствие Промеса негативно сказывается на «Спартаке»

Защитник «Спартака» Никита Чернов считает, что отсутствие нападающего Квинси Промеса негативно сказывается на красно-белых.

«Понимаем, что Квинси является тем человеком, который может создать гол из ничего. Я думаю, что он сильно помог бы во второй части сезона. В качестве игры мы точно сильно потеряли с его отсутствием. Думаю, что пять-шесть очков он мог бы принести в копилку клуба», — приводит слова Чернова ТАСС.

Напомним, сезон-2023/2024 «Спартак» завершил на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-белые набрали 50 очков по результатам 30 матчей. Отметим, что в последних пяти играх внутреннего первенства минувшего сезона московский «Спартак» добыл три победы при двух ничьих. Квинси Промес был освобождён из-под стражи в Дубае 17 мая. Несмотря на данное освобождение, ему запрещено покидать Объединённые Арабские Эмираты. Нидерландский футболист был освобождён на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в родную страну. Задержание Промеса было связано с тем, что он попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП. При этом на родине, в Нидерландах, Промес приговорён к 7,5 года тюремного заключения.