Председатель правления «Зенита» объяснил, зачем клуб начал заниматься медиафутболом

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал о развитии медиафутбола.

«Обращу внимание, что у нас медийный турнир проходил на «Газпром-Арене». На матче с «Амкалом» в пике было 39 тыс. зрителей онлайн. 50% покупателей билетов — это новая аудитория в нашей CRM-базе.

Хочу обратить внимание, почему мы решили заниматься медийным спортом. Основное предназначение медийного футбола не только предоставить радость, но и способствовать расширению аудитории, Избегать старения традиционной аудитории. Мы ведём речь о молодой аудитории, часто даже моложе 18 лет.

Многие из этих наших новых болельщиков никогда даже не смотрели футбол по телевизору. Но подсознательно по Фрейду они к этому придут.

Наш конкурент — это киберпространство. Там, где умело тыкая пальцем или двумя, включая некоторые умственные способности, можно участвовать в турнирах на миллионы рублей. Там привлекательность хорошо продумана», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата».