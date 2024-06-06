Александр Медведев: у Медиалиги есть потенциал по привлечению зрителей на трибуны

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев считает, что медиафутбол набирает популярность в России.

«Интерес к медийному спорту большой. Мог бы много говорить о наших спортивных достижениях, но не чемпионских, как у «Зенита». У Медиалиги есть потенциал по привлечению зрителей на трибуны. Цифры у «Чисто Питер» очень приятны. Многое из наших новых болельщиков никогда не смотрели футбол по телевизору. Предназначение Медиалиги — расширение интереса к активным видам спорта. Наш конкурент — киберспорт. Там хорошо продумана привлекательность», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, ранее Медведев рассказал о развитии медиафутбола в России.