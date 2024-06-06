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В «Зените» рассказали, что примут участие в разработке игры в противовес FIFA

В «Зените» рассказали, что примут участие в разработке игры в противовес FIFA
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Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, что сине-бело-голубые примут участие в разработке игры в противовес FIFA.

«Зенит» будет участвовать в разработке игры, которая будет в противовес FIFA. В некоторых командах Медиалиги играют ребята со школой, но не профессионалы. Не дело, когда футбольные троечники играют с действительно медийными людьми», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, франшиза футбольных симуляторов от EA Sports сейчас называется EA Sports FC. Под франшизой FIFA в будущем будут выходить игры от 2K. Отметим, что ранее Медведев рассказал о развитии медиафутбола в России. «Зенит» в сезоне-2023/2024 выиграл Российскую Премьер-Лигу.

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