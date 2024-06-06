Председатель совета директоров «Зенита» высказался о мате и драках в медиафутболе

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев высказался о мате и драках в медиафутболе. Напомним, «Зенит» создал свой медиаклуб «Чисто Питер», который выступает в Медиалиге под руководством Владислава Радимова.

«Наш великий писатель Василий Павлович Аксёнов в изысканном стиле нашёл возможность не применять ненормативную лексику. В качестве примера: «Ну ты савондалейка завондареванная» (подлинность фразы установит не удалось. — Прим. «Чемпионата»). С учётом нашей аудитории не надо кичиться, что можно подраться в медиафутболе. Подраться можно и в РПЛ, мы знаем по матчу „Зенит“ — »Спартак". Всегда можно подыскать эвфемизмы, даже в самые напряжённые моменты. Надеюсь, мои пожелания будут услышаны и мы продолжим бороться за высшие места», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата».