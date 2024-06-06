Осипов: Дзюба и Смолов украсили бы Медиалигу, но надеемся, что продолжат карьеру

Президент Медиалиги Николай Осипов высказался о возможном участии нападающих Артёма Дзюбы и Фёдора Смолова в турнире.

«Будем надеяться, что Дзюба и Смолов продолжат профессиональную карьеру, но они бы украсили Медиалигу», — передаёт слова Осипова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее «Локомотив» объявил, что Артём Дзюба покинул клуб после завершения срока контракта. Он выступал за железнодорожников с февраля 2023 года. За полтора сезона в составе красно-зелёных нападающий провёл 39 матчей, забил 12 голов и оформил девять результативных передач.

Фёдор Смолов играет за московское «Динамо». В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги он провёл 25 матчей, в которых забил четыре мяча и оформил три голевые передачи.