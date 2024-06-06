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Российский футбольный союз проведёт четыре ретроматча в 2024 году

Российский футбольный союз проведёт четыре ретроматча в 2024 году
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Российский футбольный союз планирует провести четыре ретроматча в 2024 календарном году. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

«В 2024 году мы обязательно продолжим проводить ретроматчи, которые обращают внимание молодого поколения болельщиков на историю отечественного футбола, знакомит с его легендами. Все четыре прошлогодних матча получили максимально позитивные отклики и от болельщиков, и от участников. На этот год также запланировано четыре матча», — сказано в заявлении заместителя генерального секретаря РФС Эрики Суриковой.

Напомним, в 2023 году в рамках проекта «Лига Легенд» Российский футбольный союз провёл четыре ретроматча. Играли между собой волгоградское «Динамо» и «Спартак», «Зенит»-2008 года с бронзовыми призёрами Евро-2008, состоялся матч памяти Ильи Цымбаларя, а также встреча ветеранов «Спартака» со сборной мира.

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