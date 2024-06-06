Газзаев: мы уже должны готовиться к выходу российского футбола из изоляции

Бывший главный тренер ПФК ЦСКА и московского «Динамо» Валерий Газзаев высказался об отстранении российского футбола от международных турниров.

«Отсутствие полноценной международной практики влияет на рост футболистов и чемпионата в целом? Как понять, на каком уровне наш футбол сегодня находится? Это можно сделать, только соперничая в Лиге чемпионов, Лиге Европы, чемпионатах мира и Европы. В 2005 и 2008 годах наши клубы выиграли Кубок УЕФА. На «бронзовом» Евро-2008 костяк национальной сборной составляли игроки ЦСКА и «Зенита».То есть формула «сильные клубы — сильная сборная» работала. Так во всём мире. Для Испании, Италии или Германии она тоже справедлива. Поэтому я и говорю, что мы уже сейчас ментально должны готовиться к выходу из изоляции», — сказал Газзаев в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Олегом Лысенко.