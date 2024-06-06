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«Локомотив» объявил о продлении контракта с тренером Галактионовым

«Локомотив» объявил о продлении контракта с тренером Галактионовым
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Московский «Локомотив» продлил контракт с главным тренером команды Михаилом Галактионовым. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что новый контракт будет действовать до конца сезона-2025/2026.

«Михаил Михайлович был назначен на свою должность в ноябре 2022 года. С момента, когда Галактионов приступил к работе в роли главного тренера «Локо», никто в РПЛ не набрал больше очков, чем «Локомотив». Также наш клуб одержал победу в 63% матчей под руководством главного тренера, благодаря чему специалист является лучшим наставником в истории железнодорожников по этому показателю.

Желаем Михаилу Михайловичу успехов во всём, командного роста, движения только вперёд и новых побед вместе с «Локомотивом»!» — написано в заявлении клуба.

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