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Тренер «Пари НН» Илич: борьба за выживание — самая глобальная сложность в моей карьере

Тренер «Пари НН» Илич: борьба за выживание — самая глобальная сложность в моей карьере
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Главный тренер «Пари НН» Саша Илич заявил, что считает концовку сезона-2023/2024 чемпионата России по футболу одним из самых тяжёлых отрезков своей карьеры.

«Уровень моего счастья запредельно высок, но всё это уже в прошлом. В первую очередь я хочу сказать, что это был один из тяжелейших отрезков в моей жизни и тренерской карьере, но со счастливым концом. Самая глобальная сложность — борьба за выживание. Это сложно как для меня как для главного тренера, так и для всей команды. Шаг за шагом мы пытались решить наши проблемы. Но самое важное, что в следующем году мы будем играть в РПЛ. Нет ничего важнее этого», — приводит слова Илича «Матч ТВ»

46-летний Илич был назначен на пост главного тренера «Пари Нижний Новгород» 4 мая 2024 года. За этот период под его руководством нижегородская команда провела четыре матча в Российской Премьер-Лиге, в которых два раза уступила и дважды сыграла вничью. При этом в этих встречах «Пари Нижний Новгород» пропустил 13 мячей, а забил четыре. Сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге команда смогла по итогам переходных матчей с тульским «Арсеналом». Нижегородцы выиграли по сумме двух матчей со счётом 3:2.

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