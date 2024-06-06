Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сенегал — ДР Конго. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пименов: у российских футболистов настроение отпускное — матч с Беларусью будет тяжёлым

Пименов: у российских футболистов настроение отпускное — матч с Беларусью будет тяжёлым
Комментарии

Бывший футболист московского «Локомотива» Руслан Пименов поделился ожиданиями от товарищеского матча Беларусь — Россия. Встреча состоится завтра, 7 июня. Команды будут играть на стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь). Начало матча — в 20:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 20:00 МСК
Беларусь
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для сборной России матч с Беларусью будет тяжёлым. Потому что у российских ребят настроение отпускное, поэтому будет интересно посмотреть, кто и как отнесётся к игре. Если сравнивать сборные по составу, то, конечно же, наша команда выглядит попредпочтительнее», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее в 2024 году сборная России провела только один товарищеский матч. В Москве россияне обыграли Сербию со счётом 4:0.

Материалы по теме
Экс-тренер сборной СССР Малофеев: жду от матча Беларусь — Россия божественного футбола!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android