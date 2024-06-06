Пименов: у российских футболистов настроение отпускное — матч с Беларусью будет тяжёлым

Бывший футболист московского «Локомотива» Руслан Пименов поделился ожиданиями от товарищеского матча Беларусь — Россия. Встреча состоится завтра, 7 июня. Команды будут играть на стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь). Начало матча — в 20:00 по московскому времени.

«Для сборной России матч с Беларусью будет тяжёлым. Потому что у российских ребят настроение отпускное, поэтому будет интересно посмотреть, кто и как отнесётся к игре. Если сравнивать сборные по составу, то, конечно же, наша команда выглядит попредпочтительнее», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее в 2024 году сборная России провела только один товарищеский матч. В Москве россияне обыграли Сербию со счётом 4:0.