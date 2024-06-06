Газзаев: Захарян должен заиграть в этом «Реале» и достигнуть уровня другого — мадридского

Бывший главный тренер ПФК ЦСКА и московского «Динамо» Валерий Газзаев высказался о перспективах Арсена Захаряна в чемпионате Испании. Напомним, Захарян выступает за «Реал Сосьедад».

«Я считаю, что если уезжать, то на ключевые роли. Как Головин. Или Шевченко, который выиграл в Италии «Золотой мяч». Такие амбиции должны быть. Захарян уехал в отличный клуб. Не «Барселона» или «Реал» Мадрид, но в этой команде он может играть. Ему всего 21 год, все качества есть — рост, скорость, техника, понимание игры, удар. Значит, надо приложить все усилия, чтобы заиграть в этом «Реале» и достигнуть уровня другого — мадридского. В «Мадриде» у футболистов психология совсем другая», — сказал Газзаев в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Олегом Лысенко.