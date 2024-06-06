Черчесов заявил, что у него не было предложений от клубов РПЛ

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов признался, что у него не было предложений от клубов Российской Премьер-Лиги. В то же время специалист подчеркнул, что им интересовались зарубежные команды. Черчесов отметил, что отказался от зарубежных предложений из-за проблем с языковым барьером.

— Почему именно Казахстан? Были ли предложения от российских клубов?

— От наших клубов не было предложений. Были предложения из‑за рубежа.

— Почему не клубная команда?

— Нужно говорить на английском, немецком. Я уже говорил, что хотелось бы работать в русскоязычной атмосфере. Если по‑русски одним словом можно попасть точно в мозг, чтобы игрок понял, а там надо читать лекции. Много сил тратилось, — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, до сборной Казахстана Черчесов работал в национальной команде России, венгерском «Ференцвароше» и ряде российских клубов.