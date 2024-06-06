Сёмин — о матче с Беларусью: хорошая игра, чтобы не терять тонус

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от предстоящего матча сборных России и Беларуси.

«Наша команда по игрокам сильнее, чем белорусы, но надо ещё доказать нашу силу. Хорошая игра, чтобы не терять тонус. Будет много болельщиков, а это ещё даст стимул обеим командам. Не знаю, как будет складываться матч, но игра будет боевая», – приводит слова Сёмина Metaratings.

Напомним, товарищеский матч между сборными Беларуси и России состоится 7 июня. Начало игры — в 20:00 по московскому времени. Встреча пройдёт на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь). Национальные команды в прошлом успели встретиться четырежды. Последний матч прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2. Ранее первый заместитель главы Федерации футбола Беларуси Андрей Василевич рассказал об ожидаемой посещаемости на товарищеском матче. По словам функционера, игру на стадионе посмотрят 20–22 тыс. зрителей.