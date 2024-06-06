Газзаев: ехать в «ПСЖ» с мыслью «всё равно буду вторым» Сафонову точно не нужно

Бывший главный тренер ПФК ЦСКА и московского «Динамо» Валерий Газзаев высказался о возможном переходе вратаря «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен».

— Сафонову при живом Доннарумме стоит ехать в «ПСЖ»?

— А вы посмотрите, сколько российских вратарей сейчас играет за рубежом. Это тоже говорит о хорошей школе. Конкуренция никому не мешает. Наверное, и в «ПСЖ» Сафонова не сразу поставят в основу. Всё зависит от того, как он себя зарекомендует в работе. Но ехать туда с мыслью «всё равно буду вторым вратарём» точно не нужно. Шанс у него будет, — сказал Валерий Газзаев в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Олегом Лысенко.

Ранее сообщалось, что Сафонов уже проходит медосмотр перед трансфером в «ПСЖ».