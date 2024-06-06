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«Нет пророка в своём отечестве». Газзаев — о переезде Черчесова в Казахстан

«Нет пророка в своём отечестве». Газзаев — о переезде Черчесова в Казахстан
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Бывший главный тренер ПФК ЦСКА и московского «Динамо» Валерий Газзаев высказался о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана.

«Мне непонятно, почему Черчесов более востребован за границей, чем в России. Человек много лет отдал «Спартаку», сборной, успешно работал за рубежом. Думаю, что и сборной Казахстана он принесёт пользу. В такие моменты вспоминаешь классика: нет пророка в своём отечестве.

Повторюсь: в изоляции нужно ещё больше доверять своим тренерам, в том числе молодым. Давайте вспомним чемпионат СССР. У нас же не было иностранцев — только свои специалисты и игроки. И при этом какой чемпионат был одним из сильнейших в Европе. А какая сборная была, сколько звёзд! Недаром многих приглашали играть за рубеж. Какой смысл брать иностранных тренеров и игроков в нашей ситуации? Я говорю это не первый раз», — сказал Газзаев в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Олегом Лысенко.

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