Смородская: Галактионову повезло, что «Локо» продлил с ним контракт, у клуба нет прогресса

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о продлении контракта главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова с московским клубом.

«Галактионову повезло, что «Локомотив» продлил с ним контракт на два года. Я считаю, что «Локомотив» должен был искать другого тренера. У команды пока не видно прогресса при Галактионове. Мне кажется, что для Галактионова потолок — середина турнирной таблицы. Что касается четвёртого места в этом сезоне, то по уровню чемпионат России падает. Дальше будет продолжать падать, поэтому глядишь и «Локомотив» до третьего места доберётся. Жалко, как-то, грустно», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.