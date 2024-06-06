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Михаил Галактионов прокомментировал продление контракта с «Локомотивом»

Михаил Галактионов прокомментировал продление контракта с «Локомотивом»
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал продление контракта с клубом.

«Прежде всего, от себя лично и от лица всего тренерского штаба хочу поблагодарить за оказанное доверие руководство футбольного клуба «Локомотив», членов совета директоров. В целом для нашего тренерского штаба глобально ничего не изменилось, мы продолжаем работу и будем прикладывать максимальные усилия для достижений результата.

Сезон был настолько волнообразный, что каждая команда до последнего тура работала на полную мощь. Мы, к сожалению, в некоторых матчах потеряли ненужные очки, но были и прекрасные, запоминающиеся победные матчи. Концовку сезона провели здорово: стабилизировался состав, ровно выглядели функционально, без спадов и провалов. Ребята конкурировали между собой и прибавляли», — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

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