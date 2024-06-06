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Михаил Галактионов поблагодарил Артёма Дзюбу за период карьеры в «Локомотиве»

Михаил Галактионов поблагодарил Артёма Дзюбу за период карьеры в «Локомотиве»
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об уходе из клуба нападающего Артёма Дзюбы.

«Уже не в первый раз выскажу, исключительно и на всех уровнях общения слова благодарности ему за время, проведённое в команде, в «Локомотиве». В наисложнейшей ситуации, в которой клуб оказался полтора года назад, когда многие не верили в нас, команда проявила неимоверное стремление. Сам Артём показал прекраснейшие матчи. Артём — большой мастер, личность, много помогавший и много сделавший – как в бытовом, так и игровом плане», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

Артём Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 года. За полтора сезона в составе красно-зелёных нападающий провёл 39 матчей, забил 12 голов и оформил девять результативных передач.

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