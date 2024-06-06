Алдонин: Николич — иностранец, зарабатывает деньги в России и уезжает к себе домой

Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал назначение сербского специалиста Марко Николича на пост главного тренера армейцев.

«Николич работал в России. Он здесь иностранец — он в России зарабатывает деньги и уезжает к себе домой. Не скажу, что Николич сделал в российском футболе что-то, что не сделал Федотов. То, как проявит себя Николич, покажет время», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее пост главного тренера ЦСКА занимал Владимир Федотов. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги клуб занял шестое место в турнирной таблице. Под руководством Владимира Федотова команда набрала 48 очков за 30 матчей. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», у которого 57 очков.