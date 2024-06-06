Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сенегал — ДР Конго. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Газзаев назвал самых талантливых футболистов, которых тренировал

Валерий Газзаев назвал самых талантливых футболистов, которых тренировал
,
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер ПФК ЦСКА и московского «Динамо» Валерий Газзаев назвал самых талантливых футболистов, с которыми ему доводилось работать.

«Что такое талант? Это игрок, который проявил себя и достиг больших целей на уровне клуба, сборной. Поэтому и Акинфеев талант, и братья Березуцкие — тоже.

Что бы о них ни говорили, это талантливые игроки, и сегодня все мечтали бы иметь таких защитников. Игнашевич, Жирков, Красич, Олич, Вагнер, Гусев, Жо, Олич — вот вам, пожалуйста, уже 10-12 талантов набирается. Все они в ЦСКА очень много работали в тренировочном процессе, и благодаря этому их мастерство росло. Поэтому ребята и достигли многого не только внутри России, но и на международной арене, в сборных. Алан Дзагоев, безусловно, тоже входит в этот круг. Не в тройку или пятёрку, а в расширенный список (улыбается)», — сказал Газзаев в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Олегом Лысенко.

Материалы по теме
«ЦСКА пошёл по пути «Спартака». Газзаев в гостях у «Чемпионата»
Эксклюзив
«ЦСКА пошёл по пути «Спартака». Газзаев в гостях у «Чемпионата»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android