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Футболист «Спартака» Чернов поделился ожиданиями от следующего сезона

Футболист «Спартака» Чернов поделился ожиданиями от следующего сезона
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Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился ожиданиями от следующего сезона в Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке страны.

— Ожидания от нового сезона?
— Понятно, что хочется выигрывать в каждом матче. Я думаю, что о задачах нам скажет руководство клуба. Я бы хотел, чтобы всё шло так, как было во второй части чемпионата России. Чтобы мы выходили, выигрывали и радовали болельщиков, — приводит слова Чернова ТАСС.

Напомним, сезон-2023/2024 «Спартак» завершил на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-белые набрали 50 очков по результатам 30 матчей. Отметим, что в последних пяти играх внутреннего первенства минувшего сезона московский «Спартак» добыл три победы при двух ничьих.

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