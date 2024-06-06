Газзаев: пресса уничтожала Березуцких. Похожая история была в Киеве с Ярмоленко

Бывший главный тренер ПФК ЦСКА и московского «Динамо» Валерий Газзаев рассказал о предвзятом отношении журналистов к братьям Березуцким.

«К сожалению, пресса недолюбливала Березуцких, а иногда и откровенно уничтожала, но я им говорил: «Никого не слушайте». У меня такая же ситуация была с Ярмоленко. Когда я в киевском «Динамо» начал его ставить, меня после каждой игры, даже победной, просили на пресс-конференциях: «Не ставьте Ярмоленко». На что я отвечал: «Если Андрей живой, он всегда будет у меня в составе. И больше этот вопрос не задавайте». С ним тоже приходилось много беседовать. В итоге Ярмоленко стал самым дорогим футболистом, проданным «Динамо» за рубеж.

С Березуцкими мы тоже часто и подолгу разговаривали. Братья очень много и усердно работали. А затем долгие годы без них трудно было представить что ЦСКА, что сборную России. Я понимаю журналистов: кто-то им нравится, кто-то — не нравится. Но тренер, который работает с футболистами, видит их потенциал. У каждого из одарённых футболистов есть определённые качества, которые создают их талант. Только их надо развивать. Тогда этот талант заиграет всеми красками», — сказал Газзаев в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Олегом Лысенко.