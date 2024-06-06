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Радченко: я против иностранных тренеров в России, надо трудоустраивать своих специалистов

Радченко: я против иностранных тренеров в России, надо трудоустраивать своих специалистов
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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко заявил, что он выступает против иностранных тренеров в России.

«У нас есть тренерская школа, и посмотрите, сколько российских специалистов у нас получает лицензии, благодаря которым можно тренировать клубы. Их очень-очень много! Тогда вопрос, зачем приглашают иностранных специалистов, когда у нас есть свои тренеры, которых вы обучали и дали им тренерскую лицензию? Тогда трудоустраивайте их! Я лично против иностранных тренеров.

Нашим тренерам очень тяжело в такой ситуации. Им нужно начинать с низов, то есть с какой-то академии, где надо проявлять себя и относиться профессионально, чтобы тебя заметили и взяли. Не стоит ждать, что тебя сразу пригласят в клуб РПЛ или ФНЛ, как только ты получишь лицензию. Нужно встать в очередь, а очередь очень большая», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

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