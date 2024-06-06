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Кассьерра: Тюкавин и Кордоба — отличные футболисты, но я забил 24 мяча

Кассьерра: Тюкавин и Кордоба — отличные футболисты, но я забил 24 мяча
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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра ответил на вопрос о конкуренции за звание лучшего бомбардира минувшего сезона РПЛ с форвардом «Динамо» Константином Тюкавиным и «Краснодара» Джоном Кордобой.

«Соперничество с Тюкавиным? Он забил 17 голов в сезоне, а я 24 мяча. Но Константин отличный футболист, как и Кордоба, который тоже отметился большим количеством голов. Считаю ли я себя лучшим форвардом в лиге? Не знаю, я забил больше всех мячей, стал лучшим бомбардиром, остальное решать уже не мне», — приводит слова Кассьерры Legalbet.

Напомним, в минувшем сезоне Кассьерра принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 24 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

По итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.

Тюкавин покинул стадион с ортезом на ноге:

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