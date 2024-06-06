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Валерий Газзаев: я настоящий патриот своей страны

Валерий Газзаев: я настоящий патриот своей страны
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Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев заявил, что является настоящим патриотом своей страны.

«Я благодарен Государственной Думе за то, что получил огромный политический опыт и опыт в законотворческой деятельности. Многие законодательные инициативы фракции «Справедливая Россия» были утверждены.

Но на первом месте для меня всегда моя семья. У меня трое детей и шестеро внуков — чего ещё можно пожелать себе? Радуюсь жизни и молю Господа бога, чтобы дал мне здоровья. Я родился в СССР, люблю Советский Союз и Россию. Я настоящий патриот своей страны и горжусь, что она дала мне возможность реализовать себя настолько, насколько это возможно», — сказал Газзаев в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Олегом Лысенко.

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